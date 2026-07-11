സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിക്ക് ആശ്വാസം: ഇന്ന് ഒരിടത്തും അലർട്ടുകളില്ല
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി തുടർന്നുവന്ന ശക്തമായ കാലവർഷത്തിന് താൽക്കാലിക ശമനം. മഴയുടെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് (ശനിയാഴ്ച) കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പ്രത്യേക അലർട്ടുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിലും മഴയുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം.
തുടർച്ചയായ മഴയെത്തുടർന്ന് പലയിടങ്ങളിലും രൂപപ്പെട്ട വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും മറ്റ് ദുരിതങ്ങൾക്കും ഇതോടെ നേരിയ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ ലഭിച്ച മലയോര മേഖലകളിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണികൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.
താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, നദികളിലെയും അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലനിരപ്പ് അധികൃതർ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. അതേസമയം, കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്.