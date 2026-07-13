വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആശ്വാസം; ബസ് കൺസെഷൻ പ്രായപരിധി 27 വയസ്സായി ഉയർത്തി: ഇനി അപേക്ഷകൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ-കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുവദിക്കുന്ന യാത്രാ കൺസെഷൻ (STC) സംബന്ധിച്ച് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിർണ്ണായക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. വിദ്യാർഥികളുടെ കൺസെഷൻ പ്രായപരിധി 27 വയസ്സായി ഉയർത്തിയതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതോടൊപ്പം യാത്രാ സൗജന്യം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ദൂരപരിധി 40 കിലോമീറ്ററാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഗവേഷക വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ദീർഘനാളത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. കൂടാതെ, കൺസെഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളും ബസ് ജീവനക്കാരും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകാറുള്ള പതിവ് തർക്കങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനുമായി അപേക്ഷാ നടപടികൾ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:
പ്രായപരിധി: കൺസെഷൻ ലഭിക്കാനുള്ള പ്രായപരിധി 27 വയസ്സായി ഉയർത്തി.
ദൂരപരിധി: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി മുതൽ 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരെ കൺസെഷൻ നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാം.
ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ: സ്റ്റുഡന്റ് ടിക്കറ്റ് കൺസെഷൻ (STC) ഇനി മുതൽ പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ വഴിയായിരിക്കും ലഭ്യമാക്കുക.
കൃത്യമായ പരിശോധന: അപേക്ഷകൻ അതാത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഓൺലൈൻ വഴി പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും കൺസെഷൻ അനുവദിക്കുക.
യാത്രാ സമയം: രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ ഈ കൺസെഷൻ നിരക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
സർക്കാർ അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മുഴുവൻ സമയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. നടപടികൾ ഡിജിറ്റലാകുന്നതോടെ കൺസെഷൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.