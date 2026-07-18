സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് ആശ്വാസം; 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ കെഎസ്ഇബിക്ക് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 12:55 IST
KSEB

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമായി കെഎസ്ഇബിക്ക് 200 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി കൂടി വാങ്ങാൻ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ അനുമതി. വൈദ്യുതി ബോർഡ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ പരിഗണിച്ചാണ് കമ്മീഷൻ അടിയന്തരമായി അനുമതി നൽകിയത്.

​ദുർബലമായ മൺസൂണും ഡാമുകളിലെ കുറഞ്ഞ ജലനിരപ്പും കാരണം ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം ഇടിഞ്ഞതോടെയാണ് സംസ്ഥാനം കടുത്ത ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലായത്. പീക്ക് സമയങ്ങളിൽ (വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ) 600 മുതൽ 700 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവാണ് നിലവിൽ കെഎസ്ഇബി നേരിടുന്നത്. പലയിടങ്ങളിലും അപ്രഖ്യാപിത ലോഡ്ഷെഡിങ് ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായിരുന്നു.

​ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ നാഷണൽ തെർമൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻ (NTPC), പവർ പൾസ് ട്രേഡിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്നീ രണ്ട് കമ്പനികളിൽ നിന്നായി യൂണിറ്റിന് 5.96 രൂപ നിരക്കിൽ 100 മെഗാവാട്ട് വീതം (ആകെ 200 മെഗാവാട്ട്) ഒരു വർഷത്തേക്ക് വാങ്ങാനാണ് കെഎസ്ഇബി അനുമതി തേടിയത്. റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്റെ പ്രത്യേക സിറ്റിങ്ങിലൂടെ ഈ അപേക്ഷയ്ക്ക് പച്ചക്കൊടി ലഭിച്ചതോടെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പവർകട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വലിയ പരിഹാരമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

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