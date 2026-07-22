ടാറ്റ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു; കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 10:51 IST
വിഡി

തിരുവനന്തപുരം: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അവർ താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

​വ്യവസായ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും തുടർന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 

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