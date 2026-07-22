ടാറ്റ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടു; കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ
Jul 22, 2026, 10:51 IST
തിരുവനന്തപുരം: ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നേരിട്ടെത്തി ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അവർ താല്പര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വ്യവസായ രംഗത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് വൻ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ചർച്ചകൾ നടന്നത്. വിവിധ മേഖലകളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുമെന്നും തുടർന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.