രക്ഷാപ്രവർത്തനക്കേസ് അട്ടിമറി; വിശദീകരണം നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം തേടി എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്കുമാർ
Jul 22, 2026, 08:48 IST
തിരുവനന്തപുരം: ആലപ്പുഴ രക്ഷാപ്രവർത്തനക്കേസ് അട്ടിമറി ആരോപണത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എഡിജിപി എം.ആർ. അജിത്കുമാർ. ചൊവ്വാഴ്ച ഡിജിപിക്ക് നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ട സമയത്ത് താൻ വയനാട്ടിലായിരുന്നുവെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചുവരുത്തി കണ്ടിട്ടില്ലെന്നുമാണ് എഡിജിപി നൽകിയ വിശദീകരണം. തൻ്റെ വാദങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ യാത്രാവിവരങ്ങളുടെ (Travel Details) പകർപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകളും അദ്ദേഹം ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയ മറുപടിയോടൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.