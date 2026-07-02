അമ്മയിൽ വീണ്ടും രാജിപ്രതിസന്ധി; ജയൻ ചേർത്തലയും കൈലാഷും താരസംഘടനയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു
കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ (AMMA) നിന്നും പ്രമുഖ നടന്മാരായ ജയൻ ചേർത്തലയും കൈലാഷും രാജിവെച്ചു. സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും രാജി സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.
സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും സമീപകാലത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഇരുവരുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള രാജിക്കു പിന്നിലെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തുനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻ ഭരണസമിതികളിൽ ഉൾപ്പെടെ സജീവമായിരുന്ന ജയൻ ചേർത്തലയുടെയും യുവനടൻ കൈലാഷിന്റെയും കൂട്ടരാജി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.
രാജി സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക കത്തുകൾ സംഘടനയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ള ഭാരവാഹികൾക്ക് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ രാജിയിലേക്ക നയിച്ച യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങളോട് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. താരസംഘടനയിൽ വലിയ പുനഃസംഘടനകളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റം.