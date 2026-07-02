അമ്മയിൽ വീണ്ടും രാജിപ്രതിസന്ധി; ജയൻ ചേർത്തലയും കൈലാഷും താരസംഘടനയിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചു

By  Metro Desk Jul 2, 2026, 23:01 IST
Amma

കൊച്ചി: മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ (AMMA) നിന്നും പ്രമുഖ നടന്മാരായ ജയൻ ചേർത്തലയും കൈലാഷും രാജിവെച്ചു. സംഘടനയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും രാജി സമർപ്പിച്ചതെന്നാണ് സൂചന.

​സംഘടനയ്ക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളും സമീപകാലത്തുണ്ടായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളുമാണ് ഇരുവരുടെയും പെട്ടെന്നുള്ള രാജിക്കു പിന്നിലെന്നാണ് സിനിമാ ലോകത്തുനിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻ ഭരണസമിതികളിൽ ഉൾപ്പെടെ സജീവമായിരുന്ന ജയൻ ചേർത്തലയുടെയും യുവനടൻ കൈലാഷിന്റെയും കൂട്ടരാജി സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിതുറന്നിട്ടുണ്ട്.

​രാജി സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക കത്തുകൾ സംഘടനയുടെ താൽക്കാലിക ചുമതലയുള്ള ഭാരവാഹികൾക്ക് കൈമാറിയതായാണ് വിവരം. എന്നാൽ രാജിയിലേക്ക നയിച്ച യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുവരും ഇതുവരെ മാധ്യമങ്ങളോട് പരസ്യ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല. താരസംഘടനയിൽ വലിയ പുനഃസംഘടനകളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രമുഖ നടന്മാരുടെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത പിന്മാറ്റം.

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