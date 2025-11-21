നാളെ മുതൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം: ഒരു ട്രെയിൻ റദ്ദാക്കി, ചില ട്രെയിനുകൾ വഴി തിരിച്ചുവിടും

By MJ DeskNov 21, 2025, 10:14 IST
train

 ചെങ്ങന്നൂരിനും മാവേലിക്കരയ്ക്കുമിടയിൽ പാലത്തിന്റെ നവീകരണം നടക്കുന്നതിനാൽ ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിൽ നിയന്ത്രണം. 22ന് രാത്രി 9.05ന് പുറപ്പെടേണ്ട കൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു റദ്ദാക്കി. 22നുള്ള മധുര-ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്പ്രസ് കൊല്ലത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. 23ന് ഗുരുവായൂർ-മധുര എക്‌സ്പ്രസ് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും

22ന് നാഗർകോവിൽ-കോട്ടയം എക്‌സ്പ്രസ് കായംകുളത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. 21ന് 3.20ന് പുറപ്പെടുന്ന ചെന്നൈ-തിപുവനന്തപുരം സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് 22ന് കോട്ടയത്ത് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. 22ന് വൈകിട്ട് 5.15ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ സൂപ്പർ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് രാത്രി 8.05ന് സർവീസ് ആരംഭിക്കും

22നുള്ള തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ മെയിൽ, തിരുവനന്തപുരം -ശ്രീഗംഗാനഗർ വീക്ക്‌ലി, തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ലോക്മാന്യ തിലക് വീക്ക്‌ലി, തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-ബംഗളൂരു ഹംസഫർ, തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു മലബാർ, കന്യാകുമാരി-ദിബ്രുഗഡ് വിവേക് എക്‌സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം-രാമേശ്വരം അമൃത എക്‌സ്പ്രസ്, തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-നിലമ്പൂർ രാജ്യറാണി, തിരുവനന്തപരും-മംഗളൂരു എക്‌സ്പ്രസ് എന്നീ വണ്ടികൾ ആലപ്പുഴ വഴി തിരിച്ചുവിടും. 

വൈകുന്ന ട്രെയിനുകൾ
23ന് രാവിലെ 4.20ന് പുറപ്പെടുന്ന കൊല്ലം-എറണാകുളം മെമു, 22ന് രാത്രി പുറപ്പെട്ട് 23ന് കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന തൂത്തുക്കുടി-പാലക്കാട് പാലരുവി എക്‌സ്പ്രസ്, 22നുള്ള തിരുവനന്തപുരം-എറണാകുളം വഞ്ചിനാട് എക്‌സ്പ്രസ് എന്നീ വണ്ടികൾ 30 മിനിറ്റ് വൈകും
 

Tags

Share this story

Featured

You may like