അഹാന - നിമിഷ് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഭാര്യയും തിരുവനന്തപുരത്ത്

By  Metro Desk Sep 15, 2026, 15:30 IST
അഹാന

നടിയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറുമായ അഹാന കൃഷ്‌ണയുടെയും ഛായാഗ്രാഹകൻ നിമിഷ് രവിയുടെയും വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും ഭാര്യയും തിരിവനന്തപുരത്തെത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച (സെപ്റ്റംബർ 15) കോവളത്ത് നടക്കുന്ന വിവാഹ റിസപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാനായാണ് ഋഷഭ് ഷെട്ടിയും പ്രഗതി ഷെട്ടിയും തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയ ഇരുവരും പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. തെന്നിന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി താരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. കോവളത്ത് ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ച 3 ദിവസം നീണ്ട വിവാഹ ആഘോഷമാണ് അവസാന ദിവസത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. വൈകിട്ട് ആറര മുതൽ സുബ്രഹ്ണ്യം ഹാൾ ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബ്ബിൽ വച്ചാണ് റിസപ്‌ഷൻ നടക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ ഇരുവരുടെയും വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളോ വിശേഷങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. നിമിഷും അഹാനയും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന വാർത്ത ഏറെ കാലങ്ങളായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇരുവരുടെയും സോഷ്യൽ‌ മീഡിയ പോസ്റ്റുകടക്കം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഇതിനൊരു ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമുണ്ടായിട്ടില്ല.

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