റിയാസ് എനിക്കെതിരെ അപരൻമാരെ നിർത്തി; മരുമോനിസം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്ന് പിവി അൻവർ

By  MJ Desk Mar 24, 2026, 11:43 IST
anwar

അപരന്മാരെ ഭയമില്ലെന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് തനിക്കെതിരെ അപരന്മാരെ നിർത്തിയെന്ന് ബേപ്പൂരിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പിവി അൻവർ. കൂടുതൽ അപരന്മാരെ നേരിടുന്ന സ്ഥാനാർഥി താനാകാം. പരാജയ ഭീതി കൊണ്ടാണ് അപരന്മാരെ ഇറക്കിയത്. വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടതെന്നും പി വി അൻവർ പറഞ്ഞു.


അപരന്മാരെ ഭയമില്ല. വോട്ടർമാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിനും അഹങ്കാരത്തിനും കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതിൻറെ തെളിവാണ് ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിന് എതിരായ ജനവിധി ഉണ്ടാകുമെന്നും അൻവർ വ്യക്തമാക്കി.

റീൽസും വള്ളം കളിയും അല്ലാതെ ബേപ്പൂരിൽ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിന് ഒന്നും പറയാനില്ല. അകാശത്തേക്ക് ബലൂൺ വിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാസ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നോപ്പോഴാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ പിണറായിസത്തിനും മരുമോനിസത്തിനും അന്ത്യമാകുമെന്നും പി വി അൻവർ പറഞ്ഞു. അൻവറിന് ബേപ്പൂരിൽ നാല് അപരൻമാരും റിയാസിന് രണ്ട് അപരൻമാരുമാണുള്ളത്.
 

Tags

Share this story

Featured

