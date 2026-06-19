തൊഴിലുറപ്പിന് 1422 കോടി; ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിന് 77 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ജനക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച 2026-ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ വിവിധ മേഖലകൾക്കായി വൻതോതിലുള്ള തുക വകയിരുത്തി. ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും കായിക രംഗത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ.
തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമത്തിനും വൻ തുക
ഗ്രാമീണ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കരുത്തുപകരുന്ന തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിക്കായി 1422 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 77 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ നാളായി പ്രതിസന്ധിയിലായിരുന്ന ഹരിപ്പാട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പുതിയ ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
കായിക മേഖലയിൽ '2036' ലക്ഷ്യം; ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ
കായിക മേഖലയിൽ വലിയൊരു സ്വപ്നവുമായാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 2036 ഒളിംപിക്സിൽ ഇന്ത്യൻ പങ്കാളിത്തവും മെഡലുകളും ലക്ഷ്യമിട്ട് കായിക രംഗത്ത് വൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ലഹരിമാഫിയക്കെതിരെയും ഗുണ്ടാ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പദ്ധതിക്കായി 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ കൂടി സ്ഥാപിക്കും.
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് തടസ്സരഹിത യാത്ര, ദേവസ്വം ബോർഡിന് സഹായം
സമൂഹത്തിലെ പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൈത്താങ്ങായി, ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലും പൂർണ്ണമായും തടസ്സരഹിതമായി യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള (Barrier-free travel) പ്രത്യേക സൗകര്യങ്ങൾ ബജറ്റിലൂടെ ഉറപ്പാക്കും. തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം മുൻനിർത്തി ദേവസ്വം ബോർഡിന് 5 കോടി രൂപയും ധനസഹായമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.