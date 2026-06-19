റബറിന് താങ്ങുവില 250 രൂപയാക്കി; മലപ്പുറത്ത് അത്യാധുനിക ക്യാൻസർ സെന്റർ അടക്കം വൻ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ജനക്ഷേമവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 2026-ലെ കേരള ബജറ്റിൽ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളുടെ നിര. കർഷകർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും വ്യവസായ മേഖലയ്ക്കും ഒരുപോലെ മുൻഗണന നൽകുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ.
ബജറ്റിലെ പ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
റബർ കർഷകർക്ക് വൻ ആശ്വാസം: റബറിന്റെ താങ്ങുവില (Minimum Support Price) കിലോഗ്രാമിന് 250 രൂപയായി ഉയർത്തി. ഇത് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷകർക്ക് വലിയ ഉണർവ് സമ്മാനിക്കും.
പൂട്ടി കിടക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ തുറക്കും: സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ പൂട്ടി കിടക്കുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും വീണ്ടും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാനും ബജറ്റിൽ പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
മലപ്പുറത്ത് ക്യാൻസർ സെന്റർ: മലബാർ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യരംഗത്ത് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയ പുതിയ ക്യാൻസർ സെന്റർ ആരംഭിക്കും.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കുറയും: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഗതാഗതത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ (EV) നികുതികളിൽ ഇളവ് വരുത്തി. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വില കുറയും.
വിഴിഞ്ഞത്ത് കപ്പൽ നിർമ്മാണം: വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അവിടെ പുതിയ കപ്പൽ നിർമ്മാണ-അറ്റകുറ്റപ്പണി കേന്ദ്രം (Shipbuilding Facility) ആരംഭിക്കും.
കോതമംഗലത്തിന് പുതിയ സ്റ്റേഡിയം: കേരളത്തിന്റെ കായിക നഗരങ്ങളിലൊന്നായ കോതമംഗലത്ത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അത്യാധുനിക കായിക സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കും.
ജി.എസ്.ടി സാങ്കേതിക വിദ്യ പുതുക്കും: നികുതി പിരിവ് കൂടുതൽ സുതാര്യവും വേഗത്തിലുമാക്കാൻ ജി.എസ്.ടി (GST) വകുപ്പിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പൂർണ്ണമായും നവീകരിക്കും.
ലോട്ടറി വകുപ്പ് പുനർസംഘടിപ്പിക്കും: സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിലൊന്നായ ലോട്ടറി വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ വകുപ്പ് പൂർണ്ണമായി പുനർസംഘടിപ്പിക്കും.
സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ജനക്ഷേമത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതാണ് ഈ ബജറ്റെന്ന് ധനവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.