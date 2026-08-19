പ്രിയദർശിനി ബസുകളിലെ തിരക്ക്; സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Aug 19, 2026, 19:42 IST
പ്രിയദർശിനി ബസുകളിലെ അമിത തിരക്ക് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്നാരോപിച്ച് പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികൾ നൽകിയ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി.അമിത തിരക്കാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതെന്ന വാദത്തിന് മതിയായ തെളിവുകളില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അപകടങ്ങൾ തിരക്ക് മൂലം മാത്രമാകണമെന്നില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചതെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഹർജി തള്ളിയത്.അതേസമയം, പ്രിയദർശിനി ബസുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം നൽകി.