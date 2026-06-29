ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: തന്ത്രി കണ്ടര് രാജീവര് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ കേസ്; ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകി എസ്ഐറ്റി
കൊച്ചി: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ വൻ തിരിമറികളും വിശ്വാസവഞ്ചനയും നടന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT). കേസിൽ നേരിട്ട് പങ്കാളികളായ പ്രമുഖർക്കെതിരെ വിശ്വാസവഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അന്വേഷണ സംഘം ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു.
ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ടര് രാജീവര് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖരാണ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ളത്.
പ്രതിപ്പട്ടികയിലുള്ള പ്രധാനികൾ:
- മുരാരി ബാബു
- ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി
- പി. എസ്. പ്രശാന്ത്
- പങ്കജ് ഭജാരി
- അജിത് കുമാർ
- കണ്ടര് രാജീവര് (ശബരിമല തന്ത്രി)
- രജിലാൽ
വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലും വിശ്വാസവഞ്ചനയും
ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണ ശേഖരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ തിരിമറി നടത്തിയും വ്യാജരേഖകൾ നിർമ്മിച്ചും ഭക്തർ സമർപ്പിച്ച സ്വർണ്ണത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കൊള്ളയും വിശ്വാസവഞ്ചനയുമാണ് പ്രതികൾ നടത്തിയത്.
കേസിൽ ഉന്നതർക്ക് പങ്കുള്ളതിനാൽ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള കൂടുതൽ തെളിവുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് നടപടികളിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.