ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള; മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഹൈക്കോടതി അനുമതി
കൊച്ചി: ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ശ്രീകോവിൽ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ ചാർത്തിയ സ്വർണ്ണപ്പാളികളിൽ തിരിമറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ ക്രിമിനൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (SIT) ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകി. കേസിൽ മുൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്ത്, മുൻ ബോർഡ് അംഗം എ. അജികുമാർ, ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠരര് രാജീവര് എന്നിവരടക്കം അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ പുതിയ എഫ്ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള കേസിൽ ഇവരെ പ്രതി ചേർക്കാനോ ആണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ വി. രാജാ വിജയരാഘവൻ, കെ.വി. ജയകുമാർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടത്.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ എസ്. ശശിധരൻ ഐപിഎസ് സമർപ്പിച്ച ഇടക്കാല പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഈ നിർണായക നടപടി. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) അനുസരിച്ച് കുറ്റകരമായ ഗൂഢാലോചന, വിശ്വാസവഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തുക.
റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ:
തട്ടിപ്പ് മറയ്ക്കാൻ രണ്ടാം ഗൂഢാലോചന: 2019-ൽ ദ്വാരപാലക വിഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം പൂശിയതിൽ വലിയ തോതിൽ സ്വർണ്ണം അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ മാസങ്ങൾക്കകം ഈ സ്വർണ്ണപ്പാളികളുടെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉള്ളിലെ ചെമ്പ് പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു. ഈ തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിയാതിരിക്കാനാണ് 2025-ൽ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് വീണ്ടും സ്വർണ്ണം പൂശാനെന്ന വ്യാജേന വിഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ രണ്ടാം ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്.
ചെമ്പെന്ന് വ്യാജരേഖ ചമച്ചു: സ്വർണ്ണം പൂശിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതി വാങ്ങിയപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനഃപൂർവ്വം ഇവ 'ചെമ്പ് പാളികൾ' ആണെന്ന് രേഖകളിൽ തെറ്റായി കാണിച്ചു. യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ അളവ് മറച്ചുവെച്ച് ഭൂരിഭാഗം സ്വർണ്ണവും പ്രതികൾ അപഹരിച്ചെന്നാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
വ്യാജ വാറന്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണപ്പണി മോശം നിലവാരത്തിലുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ഇതിന് 40 വർഷത്തെ വാറന്റിയുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ശ്രീകോവിലിന്റെ വാതിൽ ഫ്രെയിമുകളിലെ സ്വർണ്ണ ചോർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതായും അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുമെന്നും എസ്ഐറ്റി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വിഗ്രഹങ്ങളിലെ സ്വർണ്ണ കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനാ ഫലങ്ങൾ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ (VSSC), ജംഷഡ്പൂരിലെ ലബോറട്ടറി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനായി കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്നുമുള്ള അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചു. കേസ് അന്തിമമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ ജൂലൈ 20 വരെയാണ് ഹൈക്കോടതി എസ്ഐറ്റിക്ക് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.