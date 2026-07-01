ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസ്: മൂന്നാം എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിയമോപദേശം തേടി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്നാമതൊരു എഫ്.ഐ.ആർ (FIR) കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) നിയമോപദേശം തേടി. കേസിൽ നിർണായകമായ ചില പുതിയ വിവരങ്ങളും തെളിവുകളും ലഭിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കമെന്നാണ് സൂചന.
നിലവിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾക്ക് പുറമെ, സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായും അതിന്റെ പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനാണ് പുതിയ എഫ്.ഐ.ആർ ഇടാൻ പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
നിയമോപദേശം തേടിയത്: കേസിലെ നിയമപരമായ സങ്കീർണ്ണതകൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നതിനുമായി എ.ജി (Advocate General) ഓഫീസിൽ നിന്നോ സീനിയർ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറിൽ നിന്നോ ആണ് എസ്.ഐ.ടി നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ തെളിവുകൾ: കേസിൽ നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും, പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളിൽ നിന്നുമാണ് മൂന്നാമതൊരു കേസ് എടുക്കാനുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചത്.
അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതം: ശബരിമലയിലെ സ്വർണ്ണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചും, ഇതിൽ ഉന്നതർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിപുലമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത്.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രതികരണം: "കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനും കോടതിയിൽ വിചാരണ വേളയിൽ ശക്തമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാനും നിയമോപദേശം അത്യാവശ്യമാണ്. അതിനുശേഷമേ മൂന്നാം എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ."
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ഉടൻ ചേരും.