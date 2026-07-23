ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ എസ്.ഐ.ടി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

By  Metro Desk Jul 23, 2026, 09:20 IST
പ്രശന്ത്

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കേസിലെ മുൻനിര പ്രതികളിലൊരാളായ പ്രശാന്തിനെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് എസ് ഐ റ്റി കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഈഞ്ചക്കലിലുള്ള ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

​ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെയും നിർദ്ദിഷ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചും സന്നിധാനത്തെ സ്വർണ്ണപ്പാളികളും ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കെന്ന പേരിൽ മാറ്റിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിലാണ് നടപടി. ബോർഡിന്റെ ചുമതലയിലിരിക്കെ നടന്ന ഇടപാടുകളിൽ ക്രമക്കേടും ഗൂഢാലോചനയും നടന്നതായി അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

​കേസിൽ വഞ്ചനാക്കുറ്റവും വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണ് പി.എസ്. പ്രശാന്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്കുണ്ടോയെന്ന കാര്യം എസ്.ഐ.ടി പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. 

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