'അതിമനോഹരം': ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ഷൂട്ടിംഗിന് വിലക്ക്; പമ്പയിൽ ചിത്രീകരിക്കാൻ വനംവകുപ്പിന്റെ അനുമതി
മോഹൻലാലിനെ (Mohanlal) നായകനാക്കി തരുൺ മൂർത്തി (Tharun Moorthy) സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'അതിമനോഹര'ത്തിന്റെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ ചിത്രീകരണത്തിന് വിലക്ക്. സന്നിധാനത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താൻ അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്ന് വനംവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. മുൻകാല ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ ഈ നടപടി. ക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പെരിയാർ കടുവ സങ്കേതത്തിന്റെ (Periyar Tiger Reserve) പരിധിയിൽ വരുന്നതിനാലാണ് സന്നിധാനത്ത് ചിത്രീകരണത്തിന് തടസ്സം നേരിട്ടത്.
അതേസമയം, പമ്പ വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് റാന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
നേരത്തെ, കർശന ഉപാധികളോടെ സന്നിധാനത്തും പമ്പയിലും ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിനായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അണിയറപ്രവർത്തകർക്ക് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വനംവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഷൂട്ടിംഗ് സാധ്യമാകൂ എന്നതുകൊണ്ട്, സന്നിധാനത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് നിലവിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ 'ലൗലജൻ' എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മോഹൻലാൽ ഈ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. മീര ജാസ്മിൻ നായികയാകുന്ന ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആഷിഖ് ഉസ്മാൻ പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ്.