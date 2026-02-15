തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിനിടെ ശബരിമല വീണ്ടും ചർച്ചയിലേക്ക്; സർക്കാർ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ

Feb 15, 2026
തിരുവനന്തപുരം/ന്യൂഡൽഹി: 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കേരളം നീങ്ങവേ, ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന വിഷയം വീണ്ടും രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നു. യുവതീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി വീണ്ടും പരിഗണനയ്‌ക്കെടുത്തതോടെയാണിത്. ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന എൻ.എസ്.എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയത് എൽ.ഡി.എഫിന് പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി.

​പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:

  • സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശന കേസിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുന്നു. ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വാദം കേൾക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ഉടൻ ഉണ്ടായേക്കും.
  • സർക്കാരിന്റെ 'യു-ടേൺ': കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കോടതിയിൽ പുതിയ സത്യവാങ്മൂലം നൽകുമോ അതോ പഴയ നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുമോ എന്നത് സർക്കാരിന് നിർണ്ണായകമാണ്.
  • പ്രതിപക്ഷ നീക്കം: വിഷയം വീണ്ടും കത്തിപ്പടരുന്നതോടെ യു.ഡി.എഫും ബി.ജെ.പി.യും സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രചാരണായുധമായി ശബരിമലയെ മാറ്റാനാണ് പ്രതിപക്ഷ ശ്രമം.
  • സംഘടനകളുടെ നിലപാട്: എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ സർക്കാർ നിലപാട് തിരുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ ഇനിയുള്ള ഓരോ നീക്കവും വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വോട്ട് ബാങ്കിനെ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

