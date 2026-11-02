സമസ്ത വൈസ് പ്രസിഡന്റും മർകസ് പ്രസിഡന്റുമായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ വഫാത്തായി
കോഴിക്കോട്: സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ വൈസ് പ്രസിഡന്റും മർകസ് പ്രസിഡന്റുമായ സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ വഫാത്തായി. കേരളത്തിലെ മത, സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ രംഗങ്ങളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന വലിയൊരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗത്തിലൂടെ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്.
സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ കേന്ദ്ര മുശാവറ ഉപാധ്യക്ഷൻ, മർകസുസ്സഖാഫതി സുന്നിയ്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങി നിരവധി മത-വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാരഥിയായി അദ്ദേഹം സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമസ്തയുടെയും സുന്നി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വളർച്ചയിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച അദ്ദേഹം, സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ പ്രമുഖനായ നേതൃനിരയിലുണ്ടായിരുന്നു.
സൂഫി വര്യന്മാരുടെയും ബാഫഖി കുടുംബത്തിന്റെയും ഉദാത്ത പാരമ്പര്യം പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച അദ്ദേഹം, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മതവിജ്ഞാന പ്രചാരണത്തിനും സമുദായ നന്മയ്ക്കുമായാണ് തന്റെ ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവെച്ചത്. ദീനീ രംഗത്തും സാമൂഹിക സേവന രംഗത്തും അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ കേരളീയ സമൂഹം എക്കാലവും സ്മരിക്കുന്നതാണ്