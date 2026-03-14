സഞ്ജു സാംസണെ മാർച്ച് 16ന് കെ സി എ ആദരിക്കുന്നു; ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കും

By MJ DeskMar 14, 2026, 17:25 IST
sanju

ടി20 ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ കേരളാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആദരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മംഗലപുരം മുല്ലശ്ശേരിയിൽ കെസിഎ പുതുതായി നിർമിച്ച അത്യാധുനിക ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് താരത്തെ ആദരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 16ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് സ്റ്റേഡിയം നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത്

ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായാണ് സഞ്ജു പങ്കെടുക്കുക. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് സഞ്ജുവിനെ കെസിഎ ആദരിക്കുന്നത്. കെസിഎ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീജിത്ത് വി നായർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. മന്ത്രിമാരായ വി ശിവൻകുട്ടി, വി അബ്ദുറഹ്മാൻ, ജി ആർ അനിൽ എംഎൽഎമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, വി ശശി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും

ലോകകപ്പ് വിജയത്തിൽ നിർണായക സാന്നിധ്യമായ സഞ്ജു പുതിയ തലമുറയിലെ കായികതാരങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാകുമെന്നും മംഗലപുരം സ്റ്റേഡിയം തലസ്ഥാനത്തെ ക്രിക്കറ്റ് വളർച്ചക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുമെന്നും ശ്രീജിത്ത് വി നായർ പറഞ്ഞു
 

Tags

Share this story

Featured

