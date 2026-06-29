തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ വീണ്ടും കയ്യാങ്കളി; സുഗതന്റെ ഹാജർ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചെത്തിയ യുഡിഎഫ്-ബിജെപി അംഗങ്ങൾ തമ്മിലടിച്ചു

By  Metro Desk Jun 29, 2026, 15:33 IST
തിരു കോർപ്പറേഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതന്റെ ഹാജർ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപി-യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി. കോർപ്പറേഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ നടന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വാഗ്വാദങ്ങൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായത്.

​കാപ്പ (KAAPA) കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ. സുഗതനെ കൗൺസിലർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ നേരത്തെ തന്നെ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ, സുഗതൻ കോർപ്പറേഷൻ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതും എന്നാൽ ഹാജർ പട്ടികയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം ചോദിച്ചെത്തിയ യുഡിഎഫ് അംഗങ്ങളെ ബിജെപി കൗൺസിലർമാർ തടഞ്ഞതോടെയാണ് സ്ഥിതി വഷളായത്.

​കോർപ്പറേഷനിലെ ഭരണസ്തംഭനവും സത്യപ്രതിജ്ഞാ വിവാദങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇപ്പോൾ പുതിയ സംഘർഷവും ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 101 അംഗങ്ങളുള്ള കൗൺസിലിൽ ബിജെപിക്ക് 50 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഒരു സ്വതന്ത്രന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ് നിലവിൽ ബിജെപി ഭരണം തുടരുന്നത്. എന്നാൽ, സുഗതൻ അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടാൽ ബിജെപിയുടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷമായ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും.

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