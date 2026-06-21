കേരളത്തിന് സുരക്ഷ; തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം: മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം വേണമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്
തിരുവനന്തപുരം: മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്. 'കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ, തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം' എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ എക്കാലത്തെയും നയമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻപ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന അതേ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും സംസ്ഥാനം ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തമിഴ്നാടിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം നൽകാൻ കേരളം പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ തയ്യാറാണ്. എന്നാൽ, നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള നിലവിലെ അണക്കെട്ടിന്റെ താഴേക്ക് താമസിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ പുതിയൊരു അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചേ മതിയാകൂ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി മുൻപ് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ചില കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പര സമ允യത്തിലൂടെയും ചർച്ചകളിലൂടെയും ഈ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരും ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള അടിയന്തര ചർച്ചകൾ നടത്തുവാനാണ് കേരളം ശ്രമിക്കുന്നത്. വിഷയം വിപുലമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രത്യേക ഉന്നതതല യോഗം ചേരുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
അതേസമയം, മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്ന് ഇടുക്കി ജലാശയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുന്ന അധിക വെള്ളം തമിഴ്നാടിന് വിട്ടുനൽകണമെന്ന തരത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുമുയരുന്ന പുതിയ വാദങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് എടുത്തുപറഞ്ഞു.