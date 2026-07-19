ജിമ്മിന്റെ മറവിൽ ലഹരി വിൽപ്പന; വിദ്യാർഥികളടക്കം ഇരകൾ: മൂന്ന് പേർ പിടിയിൽ

By  Metro Desk Jul 19, 2026, 14:07 IST
MDMI

കോഴിക്കോട്: പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളെ വരെ ലക്ഷ്യമിട്ട് ജിമ്മിന്റെ മറവിൽ ലഹരി വിൽപ്പന നടത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം പിടിയിൽ. ബേപ്പൂർ സ്വദേശികളായ മൂന്നാർവളപ്പിൽ ജംഷീർ, മതിലകത്ത് ഇജാസ്, അർഷാദ് എന്നിവരെയാണ് പന്നിയങ്കര പൊലീസും ഡാൻസാഫ് (DANSAF) സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

​നഗരത്തിലെ 'ബാക്ക് ടു ഫിറ്റ്' എന്ന ജിംനേഷ്യം കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതികൾ വലയിലായത്. ഇവരിൽ നിന്ന് വിപണനത്തിനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 250 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയും (MDMA) 40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു.

​ജിമ്മിലെത്തുന്ന യുവാക്കളെയും വിദ്യാർഥികളെയുമാണ് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും കെണിയിലാക്കിയിരുന്നത്. ലഹരി മരുന്നിന്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ചും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കണ്ണികളെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

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