നിപ പ്രതിരോധത്തിൽ സർക്കാരിന് ഗുരുതര വീഴ്ച; ആരോഗ്യ മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് എത്തിയിട്ട് പോലുമില്ല: പിണറായി വിജയൻ
കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാനത്തെ നിപ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ. സർക്കാർ നിപ ബാധയിൽ വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തില്ലെന്നും, മുൻപ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ആരോഗ്യ മന്ത്രി ഇതുവരെ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുപോലുമില്ലെന്നും, ഗൗരവത്തോടെയല്ല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന് വീണുകിട്ടിയ അവസരം രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുകയാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ പ്രതികരിച്ചു. നിപ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് താൻ കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും, ആവശ്യമായ എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. നിപ ഒരു പ്രദേശത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ലെന്നും കേരളത്തിലുടനീളം പടരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് തലസ്ഥാനത്ത് വന്ന് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രോഗബാധിതനുമായി സമ്പർക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈറിസ്ക് കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായത് കൃത്യമായ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
അതേസമയം, ആരോഗ്യ മന്ത്രിയുടേത് തികച്ചും നിരുത്തരവാദപരമായ പ്രസ്താവനയാണെന്ന് മുൻ മന്ത്രി പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് തിരിച്ചടിച്ചു. നാല് ദിവസമായി ജനങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി കാണരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജില്ലയിലെ കളക്ടറും മന്ത്രിയും രണ്ട് വിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നതെന്നും, പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു ഏകോപനവുമില്ലെന്നും റിയാസ് ആരോപിച്ചു. ആരോഗ്യ മന്ത്രി അടിയന്തരമായി കോഴിക്കോട്ട് ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കണമെന്നും മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരിഭ്രാന്തി പടർത്താതെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാണ് സി.പി.ഐ.എം അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ നിലപാട്.