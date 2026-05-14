കോഴിക്കോട് വനത്തിൽ സർവേയ്ക്ക് പോയ ഏഴ് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായി; തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

By  Metro Desk May 14, 2026, 08:14 IST
Missing

കോഴിക്കോട് പൂഴിത്തോട്ടില്‍ സര്‍വേയ്ക്കായി പോയ ഏഴംഗ വനം, റവന്യൂവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാതായി. ഇവര്‍ക്കായി തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വേയ്ക്കായി നാല് സര്‍വേയര്‍മാരും മൂന്ന് വനംവാച്ചര്‍മാരും ഇന്നലെ വൈകിട്ടാണ് കരിങ്കണ്ണി ഭാഗത്തേക്ക് പോയത്. നേരം വൈകിയിട്ടും ബേസ് ക്യാംപിലേക്ക് എത്താതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. 

അരുണ്‍ ,ഭരത്, പ്രശാന്ത്, അഖില്‍,  രവി, ബാലന്‍, ഷാരോണ്‍ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. കരിങ്കണ്ണി ചൂതപ്പാറയിലെ ബേസ് ക്യാംപിലാണ് സംഘം എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. വൈകുന്നേരം 3.45 ഓടെ ഡിഎഫ്ഒയോട് സംസാരിച്ച ഇവര്‍ വഴി മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും സുരക്ഷിതമായി ഒരിടത്ത് ഇരിക്കുന്നുവെന്നും അറിയിച്ചിരുന്നു. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ സംഘത്തിനായി തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

