ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയച്ചു
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ സംവിധായകൻ പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു. കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിന് കോടതി നേരത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ രേഖപ്പെടുത്തി വിട്ടയക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിലാണ് പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെ വിട്ടയച്ചത്
വനിതാ ചലചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ് പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദിനെതിരെ പരാതി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ആറിനായിരുന്നു പരാതിക്ക് ആസ്പദമായ സംഭവം. രാജ്യാന്തര ചലചിത്ര മേളയിലേക്കുള്ള സിനിമകളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമിതി ചെയർമാനായിരുന്നു പിടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്. സമിതി അംഗമായിരുന്ന വനിതാ ചലചിത്ര പ്രവർത്തകയാണ് പരാതി നൽകിയത്
സിനിമകളുടെ സെലക്ഷനിടെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ വെച്ച് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നാണ് കേസ്. തലസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചായിരുന്നു ലൈംഗികാതിക്രമം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ചലചിത്ര പ്രവർത്തക പരാതി നൽകിയത്. ഈ പരാതി പോലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.