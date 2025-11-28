രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി; അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ചു. എസിപി വി.എസ് ദിനരാജ് ആണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്. ഡിസിപി ദീപക് ദിന്കറിന് ആണ് മേല്നോട്ട ചുമതല.
സ്പെഷ്യല് ടീമിനെ ഉടന് സജ്ജമാക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് തോംസണ് ജോസ് പറഞ്ഞു. കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ഇപ്പോള് പങ്കുവെയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഗുരുതര പരാമര്ശങ്ങളായിരുന്നു എഫ്ഐആറില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2025 മാര്ച്ച് നാലിന് തൃക്കണ്ണാപുരത്തെ അതിജീവിതയുടെ ഫ്ളാറ്റില് വച്ച് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ദേഹോപദ്രവമേല്പിച്ചു, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേര്പ്പെട്ടു. മാര്ച്ച് 17 ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അതിജീവിതയുടെ നഗ്നദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി. ബന്ധം പുറത്തു പറഞ്ഞാല് ജീവിതം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് തുടര്ച്ചയായി ഭീഷണിപ്പെടുത്ത്ി. അതിജീവിത ഗര്ഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞും നിരന്തര പീഡനം തുടര്ന്നു.രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കൂടാതെ സുഹൃത്തും അടൂര് സ്വദേശിയുമായ ജോബി ജോസഫിനെയും പ്രതി ചേര്ത്തിരുന്നു. 2025 മെയ് 30 ന് തിരുവനന്തപുരം കൈമനത്ത് വച്ച് കാറില് കയറ്റി പെണ്കുട്ടിക്ക് ഗര്ഭം അലസിപ്പിക്കാന് ഗുളിക നല്കിയത് ജോബി ജോസഫെന്നാണ് എഫ്.ഐ.ആറിലെ കണ്ടെത്തല്.
കേസിന്റെ ഗൗരവ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ച് നെയ്യാറ്റിന്കര ജുഡീഷ്യല് ഫസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയില് അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ പരാതിയെന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതിയില് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് നല്കിയ മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹര്ജിയില് പറയുന്നത്. കേസിന് പിന്നില് ബിജെപി – സിപിഐഎം കൂട്ടുകെട്ടാണ്. അതിജീവിത ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ടത് എന്നും രാഹുല് പറയുന്നു. നടന്നത് ഉഭയ കക്ഷി സമ്മതപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധമാണ്. പരാതിക്ക് പിന്നില് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഡാലോചനയുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് പരാതി നല്കാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പറത്തി നല്കിയത് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബരിമല സ്വര്ണക്കൊള്ളയില് നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നീക്കമെന്നും രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് മുന്കൂര് ജാമ്യ ഹര്ജിയില് പറയുന്നു.