തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നേ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്കായി 'നിഴൽയുദ്ധം'; കോൺഗ്രസിൽ പോര് മുറുകുന്നു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങവെ, കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക്. പുറമെ ഐക്യം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴും, പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള നിഴൽയുദ്ധം (Shadow fight) ശക്തമാവുകയാണ്. എൽ.ഡി.എഫിനും ബി.ജെ.പി.ക്കും എതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തേക്കാൾ ഉപരിയായി മുഖ്യമന്ത്രി കസേര ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള 'മത്സരത്തിനുള്ളിലെ മത്സരം' കോൺഗ്രസിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നു.
പ്രധാന നേതാക്കളും മത്സരരംഗവും:
പാർട്ടിയിൽ നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു കേൾക്കുന്ന പ്രധാന പേരുകൾ ഇവയാണ്:
- വി.ഡി. സതീശൻ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിലുള്ള സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഭരണം പിടിച്ചാൽ സ്വാഭാവിക അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാൻ സതീശൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു.
- കെ.സി. വേണുഗോപാൽ: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാണെങ്കിലും, കേരള ഭരണത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരാൻ ഹൈക്കമാൻഡിലെ തന്റെ സ്വാധീനം വേണുഗോപാൽ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇദ്ദേഹമാണ് നിലവിൽ മുൻനിരയിലുള്ളത് (Frontrunner) എന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
- ശശി തരൂർ: ജനപ്രീതിയിൽ ഏറെ മുന്നിലുള്ള തരൂരിനെ ഒതുക്കാൻ പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, തരൂർ തന്റെ നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.
- രമേശ് ചെന്നിത്തല & കെ. സുധാകരൻ: സീനിയർ നേതാക്കളായ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങളുമായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്.
ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിലപാട്
അധികാരത്തിലെത്തുന്നതിന് മുൻപേയുള്ള ഈ തമ്മിലടി പാർട്ടിയുടെ വിജയസാധ്യതയെ ബാധിക്കുമെന്ന് എ.ഐ.സി.സി. (AICC) ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി "മുഖ്യമന്ത്രി മുഖമില്ലാതെ" (No CM Face) തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ആലോചിക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷം എം.എൽ.എമാരുടെ അഭിപ്രായം തേടിയും ഹൈക്കമാൻഡ് ഇടപെട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാനാണ് നിലവിലെ നീക്കം.
മുന്നറിയിപ്പുകൾ
കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും പരസ്യമായ അവകാശവാദങ്ങൾക്കും എതിരെ കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് കളി ഒഴിവാക്കി ജനവിധി നേടിയെടുക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നത് പാർട്ടിയെ തളർത്തുമെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണിയും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഈ ആഭ്യന്തര തർക്കം വെറുമൊരു ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കല്ല, മറിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ വിജയസാധ്യതയെത്തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന നിർണ്ണായകമായ ഒന്നാണ്.
പ്രധാന മത്സരരംഗത്തെ നേതാക്കളും അവരുടെ കരുത്തും (The Frontrunners)
നിലവിൽ നാല് പ്രധാന നേതാക്കളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി നിശബ്ദമായ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നത്:
- കെ.സി. വേണുഗോപാൽ (K.C. Venugopal):
- കരുത്ത്: എ.ഐ.സി.സി (AICC) ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കമാൻഡിലുള്ള ശക്തമായ സ്വാധീനം. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം.
- വെല്ലുവിളി: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് ദീർഘകാലം വിട്ടുനിന്നത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലും പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കിടയിലും ചെറിയ അകൽച്ചയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
- വി.ഡി. സതീശൻ (V.D. Satheesan):
- കരുത്ത്: നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ നിയമസഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തുന്ന ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ. മാധ്യമശ്രദ്ധയും യുവതലമുറയുടെ പിന്തുണയും.
- വെല്ലുവിളി: പാർട്ടിയിലെ പഴയ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾ (A, I ഗ്രൂപ്പുകൾ) പൂർണ്ണമായി അനുകൂലമല്ല.
- ശശി തരൂർ (Shashi Tharoor):
- കരുത്ത്: സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലുമുള്ള വൻ ജനപ്രീതി. വികസന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗോള കാഴ്ചപ്പാട്.
- വെല്ലുവിളി: പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ എതിർപ്പ്. അദ്ദേഹത്തെ ഒരു 'ഔട്ട്സൈഡർ' ആയി കാണുന്ന വിഭാഗം ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്.
- രമേശ് ചെന്നിത്തല (Ramesh Chennithala):
- കരുത്ത്: ദീർഘകാലത്തെ പ്രവർത്തന പരിചയം. ഐ (I) ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്തുണയും പാർട്ടി സംവിധാനത്തിലുള്ള സ്വാധീനവും.
ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ "നോ ഫേസ്" (No Face) തന്ത്രം
തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപേ ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അത് വലിയ പൊട്ടിത്തെറിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഡൽഹി നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയാണ്:
- കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം: എല്ലാ പ്രമുഖ നേതാക്കളെയും മുൻനിർത്തി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക.
- സീറ്റ് വിഭജനം: സ്വന്തം അനുയായികൾക്ക് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ നേതാവും ശ്രമിക്കുന്നത് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തെ സങ്കീർണ്ണമാക്കുന്നു.
- സാമുദായിക സമവാക്യങ്ങൾ: കേരളത്തിലെ വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ നേതാവും വ്യക്തിപരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്.
വോട്ടർമാരിലെ സ്വാധീനം
ഒരു വശത്ത് എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കുമെങ്കിലും, നേതാക്കളുടെ ഈ അധികാരമോഹം വോട്ടർമാരിൽ തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. "ഭരിക്കാൻ ആര് വരും?" എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകാത്തത് കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയായേക്കാം.