രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട് എത്തിക്കാൻ നീക്കവുമായി ഷാഫി; ക്ലബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും
Aug 29, 2025, 11:37 IST
നിരവധി ലൈംഗികാരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് സംരക്ഷണമൊരുക്കാൻ ഉറച്ച് ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി. ഇന്നലെ പാലക്കാട് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഗ്രൂപ്പ് യോഗം ചേർന്നു. കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു യോഗം. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട് വീണ്ടും എങ്ങനെ എത്തിക്കുമെന്നാണ് യോഗം ചർച്ച ചെയ്തത്. വിവിധ സംഘടനകളുടെയും ക്ലബ്ബുകളുടെയും അസോസിയേഷനുകളുടെയും പരിപാടികളിൽ രാഹുലിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനാണ് എ ഗ്രൂപ്പിന്റെ നീക്കം. മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറെ കാലം വിട്ടുനിന്നാൽ പ്രതിസന്ധിയാകുമെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. ഇന്നലെ പാലക്കാട് എത്തിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നില്ല.