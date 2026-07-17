ശശി തരൂർ ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി; അഗ്നിശമന സേനയെത്തി രക്ഷപെടുത്തി
തിരുവനന്തപുരം: കോൺഗ്രസ് നേതാവും തിരുവനന്തപുരം എംപിയുമായ ശശി തരൂർ നഗരത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പ്രാശന്ത് ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങി. സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമാവുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു.
ഒരു സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ശശി തരൂർ. ലിഫ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് പണിമുടക്കുകയായിരുന്നു. ഹോട്ടൽ അധികൃതർ ലിഫ്റ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് അഗ്നിശമന സേനയുടെ സഹായം തേടിയത്.
അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ എത്തി ലിഫ്റ്റിന്റെ വാതിൽ സാഹസികമായി തുറന്നാണ് തരൂരിനെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നുവെന്നും മറ്റ് പരിക്കുകളോ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ലെന്നും ഹോട്ടൽ അധികൃതരും അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങളും അറിയിച്ചു. ലിഫ്റ്റിന്റെ തകരാറിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.