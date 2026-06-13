തൃശൂരിലും ഷിഗെല്ല; വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു
തൃശൂർ: കോഴിക്കോടിന് പിന്നാലെ തൃശൂർ ജില്ലയിലും ഷിഗെല്ല രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലം സ്വദേശികളായ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് . നാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്കും ഏഴ് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരേയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ കുട്ടികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു. അവിടെനിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷമാണ് ഇവർക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രോഗം ഷിഗെല്ല തന്നെയെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നിലവിൽ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി മംഗലം പ്രദേശത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, രോഗം കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് അധികൃതരിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.
ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർ എത്രയും വേഗം ചികിത്സ തേടുകയും മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കുകയും വേണം.
കുട്ടികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ കർശനമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്.