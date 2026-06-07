കോഴിക്കോട് ഷിഗെല്ല ബാധയിൽ വർധനവ്; ജാഗ്രതാ നിർദേശവുമായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ
കോഴിക്കോട്: ജില്ലയിൽ ഷിഗെല്ല (Shigella) രോഗബാധ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർശന ജാഗ്രത പുലർത്താൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദേശം നൽകി. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാലര വയസ്സുകാരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഷിഗെല്ല ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ. മുരളീധരൻ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നിലവിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്. രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കാൻ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മന്ത്രി നിർദേശം നൽകി. പ്രദേശത്തെ കിണറുകളും കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാനമായും മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയുമാണ് ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയ പകരുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ ചികിത്സ തേടണമെന്നും സ്വയംചികിത്സ അരുതെന്നും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ:
- കടുത്ത വയറിളക്കം (മലത്തിൽ രക്തം, കഫം എന്നിവ കാണപ്പെടാം)
- പനിയും കടുത്ത വയറുവേദനയും
- ഛർദ്ദി, ക്ഷീണം, വിശപ്പില്ലായ്മ
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മുൻകരുതൽ നിർദേശങ്ങൾ:
- തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
- ആഹാര സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും അടച്ചുസൂക്ഷിക്കുക.
- ഭക്ഷണത്തിന് മുൻപും മലവിസർജനത്തിന് ശേഷവും കൈകൾ സോപ്പുപയോഗിച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകുക.
- തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്രവിസർജനം ചെയ്യാതിരിക്കുക.
- വ്യക്തിശുചിത്വവും പരിസരശുചിത്വവും കർശനമായി പാലിക്കുക.
സ്ഥിതിഗതികൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ലെന്നും എന്നാൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.