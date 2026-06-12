വയനാട്ടിൽ ഷിഗെല്ല ഭീതി; 7 പേർക്ക് കൂടി രോഗബാധ: ആകെ രോഗികൾ 16 ആയി ഉയർന്നു
കൽപറ്റ: വയനാട് ജില്ലയിൽ ഷിഗെല്ല ബാക്ടീരിയ ബാധ അതീവ ജാഗ്രത സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇന്ന് 7 പേർക്ക് കൂടി പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജില്ലയിലെ ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 16 ആയി ഉയർന്നു. സ്കൂൾ കുട്ടികളിലാണ് പ്രധാനമായും രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്നും ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
കോളിയാടി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്നാണ് രോഗവ്യാപനം ആരംഭിച്ചത്. ഇവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്ന നിരവധി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജലപരിശോധന നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതതല യോഗം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ കിணறുകളും മറ്റ് കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
എന്താണ് ഷിഗെല്ല
ഷിഗെല്ല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയകൾ കുടലിനെ ബാധിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണിത്. മലിനമായ വെള്ളത്തിലൂടെയും കേടായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രോഗബാധിതരുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയുമാണ് ഇത് പകരുന്നത്. വയറിളക്കം, പനി, വയറുവേദന, ഛർദ്ദി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ.
പൊതുജനങ്ങൾ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാലുടൻ സ്വയംചികിത്സ ഒഴിവാക്കി തൊട്ടടുത്തുള്ള ആശുപത്രികളിൽ വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതാണ്.