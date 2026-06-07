തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ സിഗ്നൽ തകരാർ; ട്രെയിൻ ഗതാഗതം താറുമാറായി: നിരവധി ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടുന്നു

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 21:23 IST
Rail

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്ന് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം സാരമായി ബാധിച്ചു. സ്റ്റേഷനിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിലുണ്ടായ തകരാറാണ് ട്രെയിനുകൾ വൈകിയോടാൻ കാരണമായത്. വൈകുന്നേരം 6:30 ഓടെയാണ് സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തിൽ തകരാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

​ഇതേത്തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് പുറപ്പെടേണ്ട ചെന്നൈ എസി സൂപ്പർഫാസ്റ്റ്, മംഗളൂരു മാവേലി എക്സ്പ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ സർവീസുകൾ നിശ്ചിത സമയRaw പുറപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരേണ്ട പല ട്രെയിനുകളും വഴിയിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരുന്ന നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് ഇതേത്തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനുകളിൽ കുടുങ്ങിയത്.

​സിഗ്നൽ തകരാർ അടിയന്തരമായി പരിഹരിച്ച് ട്രെയിൻ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ റെയിൽവേ സാങ്കേതിക വിഭാഗം യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. തകരാർ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കുന്നത് വരെ ചില ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും റെയിൽവേ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.

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