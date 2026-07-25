സിക്കിം തുരങ്ക ദുരന്തം: കോട്ടയം സ്വദേശി അനീഷ് മോഹന്റെ മൃതദേഹം കേരളത്തിലെത്തിച്ചു
Jul 25, 2026, 09:48 IST
കൊച്ചി: സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എൻ.എച്ച്.പി.സി. (NHPC) സീനിയർ മാനേജറും കോട്ടയം സ്വദേശിയുമായ അനീഷ് മോഹന്റെ (43) മൃതദേഹം കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.
ഇന്ന് രാവിലെ 7:30-ഓടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് നോർക്കയുടെ (NORKA) ആംബുലൻസിൽ കോട്ടയം മണർകാടുള്ള വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സംസ്കാരം ഉച്ചയോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും.