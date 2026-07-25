സിക്കിം തുരങ്ക ദുരന്തം: കോട്ടയം സ്വദേശി അനീഷ് മോഹന്റെ മൃതദേഹം കേരളത്തിലെത്തിച്ചു

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 09:48 IST
അനീഷ്

കൊച്ചി: സിക്കിമിലെ നാംചി ജില്ലയിൽ നിർമാണത്തിലിരുന്ന തുരങ്കത്തിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട എൻ.എച്ച്.പി.സി. (NHPC) സീനിയർ മാനേജറും കോട്ടയം സ്വദേശിയുമായ അനീഷ് മോഹന്റെ (43) മൃതദേഹം കേരളത്തിലെത്തിച്ചു.

​ഇന്ന് രാവിലെ 7:30-ഓടെ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്നുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിലാണ് മൃതദേഹം കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത്. തുടർന്ന് നോർക്കയുടെ (NORKA) ആംബുലൻസിൽ കോട്ടയം മണർകാടുള്ള വസതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. സംസ്‌കാരം ഉച്ചയോടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ നടക്കും.

Tags

Share this story

Featured

You may like