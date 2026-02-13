സഹോദരി പുത്രിയോട് മോശമായി പെരുമാറി; കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട റാംബോ രാജേഷ് അറസ്റ്റിൽ
Feb 13, 2026, 16:49 IST
സഹോദരിപുത്രിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന പരാതിയിൽ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട അറസ്റ്റിൽ. ശംഖുമുഖം രാജീവ് നഗർ വയർലെസ് കോളനിയിൽ താമസിക്കുന്ന രാജേഷ്(43) എന്ന റാംബോ രാജേഷാണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സഹോദരിയും മകളും താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെത്തുകയും പെൺകുട്ടിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് പരാതി. രാജേഷ് പെൺകുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ വീട്ടുകാർ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു
പോലീസ് എത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞ പ്രതി ഉടൻ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. വീട്ടുകാരുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത വലിയതുറ പോലീസ് പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ നടത്തുകയും പിടികൂടുകയുമായിരുന്നു