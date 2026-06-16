പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതിന് പതിനാറുകാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ

By  Metro Desk Jun 16, 2026, 18:00 IST
കത്തികുത്ത്

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രണയം നിരസിച്ച 16കാരിയെ കുത്തിപരിക്കേൽപ്പിച്ചു. കന്യാകുളങ്ങര സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. പനവൂർ സ്വദേശിയായ ഫഹദാണ് പ്രതി. ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുടെ കഴുത്തിലാണ് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്. 

പ്രണയം നിരസിച്ചതിന്റെ പേരിലുള്ള വൈരാ​ഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണം. ആക്രമണത്തിൽ കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടിയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ വട്ടപ്പാറ പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

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