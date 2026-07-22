പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ പതിനാറുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചു; മലപ്പുറം സ്വദേശി പാലക്കാട്ട് അറസ്റ്റിൽ

By  Metro Desk Jul 22, 2026, 14:42 IST
വ്യാജ വൈദ്യൻ

പാലക്കാട്: പ്രേതബാധ ഒഴിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ പതിനാറുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. മലപ്പുറം പൂക്കോട്ടൂർ വാഴയിൽ വീട്ടിൽ എം. സിറാജിനെയാണ് (42) ചിറ്റൂർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

​ഫാം നോക്കിനടത്താനെന്ന പേരിലാണ് സിറാജ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂരിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് ഇവിടെയുള്ള തന്റെ പെൺസുഹൃത്തിന്റെ 16 വയസ്സുള്ള മകളെയാണ് ഇയാൾ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയത്. പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രേതബാധയുണ്ടെന്നും ഇത് ഉടൻ ഒഴിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ആപത്തുകൾ സംഭവിക്കുമെന്നും കുടുംബത്തെ വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു പീഡനം നടത്തിയത്.

​സംഭവത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ വീട്ടുകാരും കുട്ടിയും വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെയാണ് പൂക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയായ പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. പോക്സോ (POCSO) വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ ചുമത്തിയാണ് ചിറ്റൂർ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു. 

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