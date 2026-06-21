അമ്മയിൽ വീണ്ടും പുകച്ചിൽ: വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പാസാക്കാനാവാതെ ജനറൽ ബോഡി; വേദിയിൽ കയറി രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് ശ്വേത മേനോൻ

By  Metro Desk Jun 21, 2026, 15:38 IST
അമ്മ ശ്വേത

കൊച്ചി: താരസംഘടനയായ 'അമ്മ'യിൽ (AMMA) വീണ്ടും വൻ തർക്കവും പൊട്ടിത്തെറിയും. സംഘടനയുടെ വാർഷിക ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. നിലവിലെ ഭരണസമിതി സമർപ്പിച്ച വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് പാസാക്കാൻ മുതിർന്ന ഭാരവാഹികളായ സിദ്ധിഖ്, ബാബുരാജ്, ഇടവേള ബാബു എന്നിവർ സമ്മതിക്കാതിരുന്നതാണ് തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചത്.

​റിപ്പോർട്ടിലെ ചില വിയോജിപ്പുകളെ തുടർന്ന് 45 ദിവസത്തെ സമയം വേണമെന്ന് ശ്വേത മേനോൻ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇതിനെച്ചൊല്ലി വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ മുറുകിയതോടെ താരം വേദിയിൽ കയറി തന്റെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

​താരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പരസ്യമായതോടെ ജനറൽ ബോഡി യോഗം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. റിപ്പോർട്ടിലെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളാണോ അതോ മറ്റ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണോ തർക്കത്തിന് കാരണമായതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അമ്മയിലെ മുൻനിര താരങ്ങൾക്കിടയിലെ ഈ പുതിയ ചേരിതിരിവ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

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