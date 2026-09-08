എസ്എംആർഎൽ-എക്സാലോജിക് കേസ്: പിണറായി വിജയനെതിരെ കേസെടുക്കാന് നിര്ദേശം; നീക്കവുമായി ഇ ഡി
കൊച്ചി: സിഎംആര്എല്-എക്സാലോജിക് ദുരൂഹ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസില് നിര്ണായക നീക്കവുമായി എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം കേസ് എടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇ ഡി ഡിജിപിക്ക് കത്തയച്ചു. മുന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്, എക്സാലോജിക് എം ഡി വീണ ടി എന്നിവര്ക്കെതിരെയും കേസെടുക്കണമെന്ന് കത്തില് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇ ഡി കണ്ടെത്തലുകൾ ഡിജിപിക്ക് കെെമാറി. സെക്ഷന് 66/2 പ്രകാരമാണ് ഇ ഡി ഡിജിപിക്ക് കത്തയച്ചിരിക്കുന്നത്
കേസില് വീണ ടിക്കെതിരെ അതീവ ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലുകള് ഉണ്ടെന്ന് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്റേറ്റ് വാര്ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വീണ വിദേശത്തേക്ക് പണം അയച്ചതിന്റെ തെളിവുകള് ലഭിച്ചതായാണ് ഇ ഡി പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക വാര്ത്താക്കുറിപ്പില് വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാല് വാര്ത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കിയ ഇ ഡി നീക്കം അസാധാരണമെന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയന് പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാലിപ്പോള് പിണറായി വിജയനും കേസിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്ന നീക്കമാണ് ഇ ഡിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
കേസ് അന്വേഷണം പിണറായി വിജയനിലേക്കും പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസിലേക്കും മറ്റു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്ത്തകരിലേക്കും എത്തിയ ഘട്ടത്തില് ശക്തമായ പ്രതിരോധം സിപിഐഎം തീര്ത്തിരുന്നു. ഇഡി പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞത്. എന്നാല് ഇ ഡിയുടെ പുതിയ നീക്കം രാഷ്ട്രീയമായി പാര്ട്ടിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.