അമ്മയുടെ താലി മാല പൊട്ടിച്ചോടി, മകൻ അറസ്റ്റിൽ

By  Metro Desk Aug 13, 2026, 23:32 IST
Case

കോട്ടയം: കടംവീട്ടാനായി അമ്മയുടെ മാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത കേസിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തീക്കോയി മരാമറ്റത്തിൽ ഹൗസിൽ ടോജൻ കുര്യൻ (26) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. സ്വർണം വിൽക്കാൻ സഹായിച്ച അരുവിത്തറ ചേലപീരുപറമ്പിൽ മുഹമ്മദ് ഷംഷാദ് അൽത്താഫിനേയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നു മണിയോടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന രണ്ടര പവന്‍റെ താലിമാല വീടിന് അകത്തുവച്ച് പൊട്ടിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അൽത്താഫിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിൽ മാല പണയംവച്ച് പൈസ വാങ്ങി. തുടർന്ന് പുതിയ മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുകയും ബാക്കി പൈസയ്ക്ക് കടംവീട്ടുകയുമായിരുന്നു. മുൻപും ടോജൻ വീട്ടുകാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണാഭരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടുണ്ട്.

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