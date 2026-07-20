നിതിൻ രാജിന്റെ മരണം പ്രത്യേകസംഘം അന്വേഷിക്കും; ഇടപെട്ട് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണൂർ അഞ്ചരക്കണ്ടി ദന്തൽ കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബി.ഡി.എസ് വിദ്യാർത്ഥി നിതിൻ രാജിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് (SIT) കൈമാറാൻ ഉത്തരവ്. നിതിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും നേരിൽ കണ്ട് പരാതി സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അടിയന്തര നടപടി. നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതിയില്ലെന്നും പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പ്രാദേശിക പോലീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കേസിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും അടിയന്തരമായി പ്രത്യേകസംഘം രൂപീകരിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുമായിരുന്നു. കോളേജ് അധികൃതരിൽ നിന്നും അധ്യാപകരിൽ നിന്നും നിതിൻ രാജ് നേരിട്ട ജാതി അധിക്ഷേപവും മാനസിക പീഡനങ്ങളുമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി.
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ പ്രൊഫസർ ഡോ. എം.കെ. റാമിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിട്ടും പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ വൈകിയതിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതിയും കോളേജിലെ മുൻ അധ്യാപകനുമായ ഡോ. എം.കെ. റാമിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവം നടന്ന് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ പോലീസ് പിടികൂടുന്നത്. കർണാടകയിലെ കുടകിൽനിന്നാണ് ക്രെൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് അടിയന്തരമായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറാൻ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചത്. കുറ്റക്കാർ എത്ര ഉന്നതരായാലും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും നിതിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.