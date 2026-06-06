അതിവേഗപ്പാതയില് അതിവേഗ നീക്കം; ഇ. ശ്രീധരന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പഠിക്കാന് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ ബദൽ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർണായക നീക്കത്തിലേക്ക്. പ്രമുഖ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന വിദഗ്ധനും മെട്രോമാനുമായ ഇ. ശ്രീധരൻ സമർപ്പിച്ച ബദൽ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നാലംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചു.
മുൻ സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത കെ-റെയിൽ സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് പകരമായി, കൂടുതൽ പ്രായോഗികവും ജനസൗഹൃദവുമായ ഒരു ഗതാഗത സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇ. ശ്രീധരൻ പുതിയ നിർദേശങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഈ പദ്ധതിയുടെ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ സാധ്യതകളും പരിസ്ഥിതി ആഘാതങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സമിതിയുടെ പ്രധാന ചുമതല.
മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശനുമായി ഇ. ശ്രീധരൻ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് പദ്ധതിയുടെ കരട് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർ വരെയുള്ള യാത്ര കേവലം മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സാധ്യമാക്കുന്നതാണ് നിർദിഷ്ട അതിവേഗ പാത. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലും ജനങ്ങളുടെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലും പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിയുടെ 70 ശതമാനത്തോളം തൂണുകളിലൂടെയുള്ള എലിവേറ്റഡ് പാതയായും 20 ശതമാനത്തോളം ഭൂഗർഭ തുരങ്കങ്ങളായുമാണ് ഇ. ശ്രീധരൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ പരമാവധി വേഗതയുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ഈ പാതയ്ക്കായി നിർദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഹരിത റെയിൽ കോറിഡോർ (Green Rail Corridor) എന്ന ഖ്യാതിയോടെ, സൗരോർജ്ജം പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ബൃഹത് പദ്ധതിയുടെ അന്തിമ അനുമതി വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുക.