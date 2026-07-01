ശ്രീശാന്തിന് വലിയ ആശ്വാസം; മൂന്ന് വർഷത്തെ വിലക്ക് പിൻവലിച്ച് കെ.സി.എ
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം എസ്. ശ്രീശാന്തിന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ (കെ.സി.എ) ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തെ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. സംഘടനയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളിൽ ശ്രീശാന്ത് ഔദ്യോഗികമായി സമർപ്പിച്ച നിരുപാധികമായ മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചാണ് കെ.സി.എയുടെ ഈ നിർണായക തീരുമാനം. ഇന്ന് (ജൂലൈ 1, 2026) ചേർന്ന കെ.സി.എ സ്പെഷ്യൽ ജനറൽ ബോഡി യോഗത്തിലാണ് വിലക്ക് ഐകകണ്ഠ്യേന നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്കുള്ള ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൃശ്യ-സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രീശാന്ത് കെ.സി.എ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇത് സംഘടനയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് (കെ.സി.എൽ) സീസണിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കെ.സി.എ താരത്തിന് മൂന്ന് വർഷത്തെ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്.
ഈ നടപടിക്കെതിരെ ശ്രീശാന്ത് തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ് കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും കോടതി ഹർജി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് താരം അസോസിയേഷന് ഔദ്യോഗികമായി മാപ്പപേക്ഷ നൽകിയത്.
ശ്രീശാന്തിന്റെ ഖേദപ്രകടനം കണക്കിലെടുത്ത് വിലക്ക് നീക്കിയെങ്കിലും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അച്ചടക്കലംഘനങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ കടുത്ത നടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് കെ.സി.എ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിലക്ക് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടതോടെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് സീസൺ 3-ൽ 'ഏരീസ് കൊല്ലം സെയിലേഴ്സ്' ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ സഹഉടമയായി തുടരാൻ ശ്രീശാന്തിന് സാധിക്കും.