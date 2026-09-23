സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഓർമയായി; നടി സാവിത്രി ശ്രീധരൻ അന്തരിച്ചു
കോഴിക്കോട്: പ്രശസ്ത നാടക-ചലച്ചിത്ര നടി സാവിത്രി ശ്രീധരൻ അന്തരിച്ചു. കോഴിക്കോട് മാങ്കാവിലെ വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം.
ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലും നാടക രംഗത്തും തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അഭിനേത്രിയായിരുന്നു സാവിത്രി ശ്രീധരൻ. സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രമായ 'സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ'യിലെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് അവർ സിനിമാ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരിയായത്. ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച സ്വഭാവ നടിക്കുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേക പരാമർശവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നാടക രംഗത്തുനിന്നാണ് സാവിത്രി ശ്രീധരൻ അഭിനയരംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം നാടകവേദികളിൽ സജീവമായിരുന്ന സാവിത്രി, കലിംഗ, ചിരന്തന, സ്റ്റേജ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ നാടക സമിതികളുടെ നിരവധി നാടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാടക രംഗത്തെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി പുരസ്കാരവും സമഗ്രസംഭാവനയ്ക്കുള്ള അവാർഡും നേടി.
'വൈറസ്', 'ഡാകിനി', 'പട' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും സാവിത്രി ശ്രീധരൻ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തി. സാവിത്രി ശ്രീധരന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സാംസ്കാരിക-ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.