തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ സുധീർ കരമന ഇടത് സ്ഥാനാർഥി; പ്രഖ്യാപിച്ച് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ
Mar 21, 2026, 12:26 IST
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി സുധീർ കരമനയെ തീരുമാനിച്ചതായി എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ അറിയിച്ചു. സുധീർ കരമന നടനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമാണ്. പ്രശസ്ത നടനായ കരമന ജനാർദ്ദനന്റെ മകനാണ്.
എൽഡിഎഫ് നേരത്തെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്ന നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ. മുൻ മന്ത്രി ആന്റണി രാജുവിന് അയോഗ്യത വന്നതോടെയാണ് ഇവിടെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായത്. സിഎംപി നേതാവ് സിപി ജോൺ ആണ് ഇവിടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി
നേരത്തെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കുന്ന നടനാണ് സുധീർ കരമന. പഠനകാലത്ത് എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അധ്യാപകനായിരുന്ന അദ്ദേഹം വിആർഎസ് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ അഭിനയരംഗത്ത് മാത്രം തുടരുകയാണ്.