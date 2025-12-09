കേരളത്തിലെ എസ് ഐ ആർ നടപടികൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
കേരളത്തിൽ എസ് ഐ ആർ നടപടികൾ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ നിർദേശം നൽകി സുപ്രീം കോടതി. രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം എന്യൂമറേഷൻ ഫോം തിരികെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സമയം 18 വരെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു
സ്ഥിതി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഈ മാസം 18 വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നും കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ക്രിസ്മസ് അവധി അടക്കം പരിഗണിച്ച് രണ്ടാഴ്ച കൂടി സമയം നൽകണമെന്ന് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് അറിയിച്ചത്
കേസ് ഡിസംബർ 18ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. എസ്ഐആറുമായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സഹകരിക്കണമെന്നും ബിഎൽഒമാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. എസ്ഐആറിന്റെ നിയമസാധുതയിൽ ബിഹാറിലെ പ്രധാന കേസിലെ വിധി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ബാധകമാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു.