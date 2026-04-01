സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജി നിലനില്ക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി; തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജി നിലനില്ക്കില്ലെന്ന വാദം തള്ളി: വിചാരണ നേരിടണം
തൃശൂരിലെ ബിജെപി എംപി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ലോക്സഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹര്ജി നിലനില്ക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സുരേഷ് ഗോപി എംപിക്ക് ഹൈക്കോടതിയില് കനത്ത തിരിച്ചടി. സുരേഷ് ഗോപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില് മതചിഹ്നങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചും മതവികാരം ഇളക്കിവിട്ടും വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്ജി ഫയല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടാണെന്നും ഹര്ജി ആരോപിക്കുന്നു.
ഹര്ജിക്കെതിരെ സുരേഷ് ഗോപി എംപി നല്കിയ ഉപഹര്ജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഹര്ജി നിലനില്ക്കില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഉപഹര്ജിയാണ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയത്. സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ഹര്ജി നിലനില്ക്കുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹര്ജി തള്ളാനാവില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി വിചാരണ നേരിടണമെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്തിന്റേതാണ് ഉത്തരവ്. എഐെൈവഫ് തൃശൂര് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ആണ് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ ഹര്ജിക്കാരന്. സുരേഷ് ഗോപി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വേളയില് മതചിഹ്നങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചും മതവികാരം ഇളക്കിവിട്ടും വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാന് ശ്രമിച്ചുവെന്നും ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേടാണെന്നും ഹര്ജിയില് ആരോപിക്കുന്നു. എന്നാല് ഈ ഹര്ജി നിയമപരമായി നിലനില്ക്കില്ലെന്ന സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് കൗസര് എടപ്പഗത്ത് വിചാരണയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ഉത്തരവിട്ടത്. 2024ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശ്ശൂരില് നിന്ന് 74,686 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി വിജയിച്ചത്. തൃശൂര് പൂരം കലക്കല് അടക്കം കേരളത്തില് വലിയ ചര്ച്ചയായ നിരവധി സംഭവങ്ങള്ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപിയുടേയും ബിജെപിയുടേയും തൃശൂരിലെ കന്നി വിജയം.