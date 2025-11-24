സർവ്വേ ജോലി 'അടിമപ്പണി'യെന്ന് ബിഎൽഒ; 'ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഒഴിയാം' എന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നടത്തുന്ന സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ രജിസ്ട്രി (SIR) സർവ്വേ 'അടിമപ്പണി'ക്ക് (Slave Labour) തുല്യമാണെന്ന് വിമർശിച്ച ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസറോട് (BLO), വേണമെങ്കിൽ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാമെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ (CEO). കോട്ടയം പൂഞ്ഞാറിലെ 110-ാം നമ്പർ ബൂത്തിലെ ബിഎൽഒ ആയ ആൻ്റണി വർഗീസാണ് ജോലിഭാരത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ട് ഓഡിയോ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
സർവ്വേ ജോലികൾ തന്നെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർത്തുകയാണെന്നും, ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം പോലുമില്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അടിമപ്പണിയാണെന്നും ആൻ്റണി വർഗീസ് ഓഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സന്ദേശം വൈറലായതോടെയാണ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സഞ്ജയ് കൗളും (CEO), ജില്ലാ കളക്ടറും ആൻ്റണിയുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി സംസാരിച്ചത്.
ജോലിഭാരം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും, ജോലി തുടരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ആൻ്റണി അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഉറപ്പുനൽകി. സർവ്വേ ജോലികളുടെ സമ്മർദ്ദം കാരണം കണ്ണൂരിൽ ഒരു ബിഎൽഒ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവം വിവാദമായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സംഭവം.