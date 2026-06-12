ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിലങ്ങ് ഊരി; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞു

By  Metro Desk Jun 12, 2026, 12:15 IST
Ameer

പെരിന്തൽമണ്ണ: പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി പോലീസുകാരെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ചാണ് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ അമീർ എന്നയാൾ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്.

​ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി കൈയിലെ വിലങ്ങ് അഴിച്ചുമാറ്റിയ സമയത്താണ് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ:

​ലഹരിക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അമീറിനെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഇരുത്തുകയായിരുന്നു. വിലങ്ങണിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളുടെ വിലങ്ങ് ഊരിനൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത പ്രതി, പോലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധമാറിയ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് ജാഗ്രതയിൽ:

പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രധാന റോഡുകളിലും പോലീസ് കർശന പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പ്രതിയുടെ ചിത്രം സഹിതം വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

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