ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിലങ്ങ് ഊരി; പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞു
പെരിന്തൽമണ്ണ: പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്ന കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതി പോലീസുകാരെ വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ വെച്ചാണ് കഞ്ചാവ് കേസിലെ പ്രതിയായ അമീർ എന്നയാൾ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞത്.
ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനായി കൈയിലെ വിലങ്ങ് അഴിച്ചുമാറ്റിയ സമയത്താണ് പ്രതി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് വ്യാപക തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവം ഇങ്ങനെ:
ലഹരിക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അമീറിനെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഇരുത്തുകയായിരുന്നു. വിലങ്ങണിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇയാളുടെ വിലങ്ങ് ഊരിനൽകിയത്. എന്നാൽ ഈ അവസരം മുതലെടുത്ത പ്രതി, പോലീസുകാരുടെ ശ്രദ്ധമാറിയ നിമിഷത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
പോലീസ് ജാഗ്രതയിൽ:
പ്രതി രക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും പ്രധാന റോഡുകളിലും പോലീസ് കർശന പരിശോധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും പ്രതിയുടെ ചിത്രം സഹിതം വിവരം കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ടായോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.